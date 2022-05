Pisa, controlli straordinari del territorio in zona stazione

Ieri, 10 maggio, la questura di Pisa ha effettuato controlli straordinari del territorio in centro avvalendosi del contributo operativo anche di 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine per la Toscana. L’attività ha interessato l’area della Stazione e delle strade limitrofe ed è proseguita per tutto il giorno con il fermo per identificazione di 85 persone.

Tra queste è stato rintracciato un pregiudicato residente a Livorno ricercato perché responsabile di molteplici reati contro il patrimonio. Lo stesso veniva trovato in possesso di un coltello e di alcuni arnesi atti allo scasso. Per lui, dopo la denuncia a piede libero, è scattata la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa e Divieto di ritorno irrogata dal Questore di Pisa per un anno.

Fonte: Questura di Pisa