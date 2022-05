Successo di pubblico per 'Séte - di arte e cultura' alla Fornace di Montelupo

Successo di pubblico per “Séte - di arte e cultura”, l’evento andato in scena sabato 7 e domenica 8 maggio alla Fornace del Museo di Montelupo Fiorentino.

Tantissimi visitatori per la proposta artistica dell’Associazione Séte, che si è costituita nei mesi scorsi e formalmente al suo debutto, che ha animato gli spazi della Fornace del Museo con ospiti ed anteprime di livello culturale e musicale, un successo che è andato ben oltre le aspettative e che ha fatto registrare circa 600 presenze nell’arco della giornata inaugurale di sabato 7 maggio.

A contribuire al successo di partecipazione la mostra “Network” di Alessio Londi, 50 opere tra disegni, sculture e bozzetti, oltre ad installazioni di design, in una tecnica di visione e linee geometriche che invitano l’osservatore a riflettere su temi come la pace, la prosperità, la libertà e la speranza e la capacità di costruire trame relazionali. Dagli spazi perimetrali espositivi della Fornace del Museo fino a quelli aperti delle vie cittadine con 30 studenti, del corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che hanno realizzato ritratti degli abitanti del luogo dando vita ad un racconto grafico/pittorico.

“Un bilancio veramente positivo per la prima iniziativa organizzata dalla nostra associazione, ha commentato il presidente Andrea Maestrelli. L’idea artistica per animare la Fornace è stata molto apprezzata e ha dato vita ad uno spettacolo no stop grazie alle opere di Alessio Londi, le performance musicali live di Emma Nolde e Dente, le atmosfere di Duccio Dj così come la performance pittorica dell’Accademia di Belle Arti. Abbiamo riscontrato un ottimo gradimento, entusiasmo e voglia di stare insieme per condividere questi percorsi tesi a stimolare nuovi linguaggi artistici e un dibattito culturale, ci auguriamo davvero di poter rafforzare queste collaborazioni e ringraziamo l’Amministrazione comunale per avere creduto e sostenuto il progetto”.

“Complimenti all’associazione Séte e a tutti i suoi associati per la buona riuscita dell’evento. Sicuramente ci saranno altre occasioni per ripetere questa collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Firenze e la città di Montelupo Fiorentino. Importante e significativo è stato il riscontro che abbiamo ottenuto insieme ai nostri studenti e alle nostre studentesse con la popolazione mediante il progetto “Montelupo si Mostra” e che insieme hanno dialogato con le opere di Alessio Londi per la sua prima personale curata da un nostro ex studente, Andrea Maestrelli”, così il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Claudio Rocca.

“L’entusiasmante esperienza ci ha dato la possibilità di conoscere la realtà di uno straordinario tessuto sociale dove il quotidiano e il fare artistico si trovano da sempre amalgamati, ha detto la professoressa Anna Luppi docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ringraziamo per l’ottima organizzazione e per aver accolto questo primo nucleo del progetto una Anagrafe artistica della città. Montelupo Fiorentino è stata davvero per una giornata la rappresentazione di come una comunità, in tempi difficili e cupi, possa ‘fare la differenza’ valorizzando e rendendo concrete le aspirazioni e le speranze per questi giovani di talento”.

“Sono davvero orgoglioso che Montelupo Fiorentino e in particolare i nuovi spazi della Fornace del Museo abbiano ospitato una manifestazione intelligente e fresca come Séte, ha detto il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti. Un'iniziativa che ha avuto nella sua inaugurazione la capacità di intercettare l'interesse di giovani e appassionati d'arte, coniugando arte e intrattenimento. Ho apprezzato il dialogo fra l'originale tratto di Alessio Londi, la musica di Dente ed Emma Nolde, le matite degli studenti e delle studentesse dell'Accademia di Belle Arti. Un'occasione che ha rafforzato ancora di più la bella collaborazione che già esiste fra il territorio di Montelupo e l'Accademia di Belle Arti. Il nostro territorio ha una particolare vocazione e attenzione nei confronti di tutto quello che è promozione culturale e l'iniziativa proposta dall'associazione Séte ben si coniuga con il nostro programma di iniziative. Non posso che ringraziare gli organizzatori e per il tramite del presidente dell'associazione, Andrea Maestrelli, dire loro: "Noi siamo qui, séte i benvenuti!”.

La mostra “Network” di Alessio Londi è visitabile fino a sabato 14 maggio dalle ore 16 alle ore 20.