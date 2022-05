Da San Miniato l'app per i camperisti con mappe e manutenzione assistita

Un'applicazione per gli amanti dei camper. L'idea è dell'azienda Orange Energy Communication, che ha sviluppato “Camper infinity”. L'azienda è nata nel 2003 a Sesto San Giovanni (Milano) come partner per il web marketing di uno dei più importanti e-commerce online italiana ed ha anche una sede a San Miniato (Pisa).

E adesso ha creato una app in cui è possibile usufruire di tutorial su come fare la manutenzione all'interno del proprio mezzo. Orange Energy è candidata per l'edizione 2022 di “Primavera d'impresa”, il premio alla creatività e all'innovazione imprenditoriale promosso dalla cooperativa Crisis.

Sempre all'interno dell'app è possibile accedere a mappe interattive per capire dove sono posizionati i campeggi.

“La nostra avventura è partita nel 2003 - racconta il fondatore Paola Villani -. In pratica abbiamo inventato le video vetrine, con la presentazione dei vari prodotti. Abbiamo sempre avuto una passione per tutto ciò che era innovazione. Adesso siamo soddisfatti perché Camper Infinity sta andando molto bene: è un'applicazione utile per chi usa i camper e le roulotte. Si trovano itinerari, video tutorial, altre informazioni preziose: la cosa interessante è che appunto è tutto concentrato in un'unica app”.

In futuro, si spiega dall'azienda, l'obiettivo è ampliare il mercato, con altre applicazioni nel settore del travel.

Nel frattempo si attende le date del 14 e 15 giugno al Palazzo Congressi di Firenze, dove si terrà l'evento conclusivo di “Primavera d'impresa” la cui rete, ad oggi, conta 580 aziende rappresentative di tutte le province toscane, più il 5% di aziende fuori regione.