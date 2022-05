Mostra una carta d'identità dell'Ucraina falsa: denunciato

Nel corso del controllo dei passeggeri in partenza per l’Irlanda all'aeroporto di Pisa, ieri la polizia aerea ha bloccato un cittadino georgiano nel tentativo di passare la frontiera esibendo una carta di identità ucraina risultata falsa.

Il documento è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, 43 anni, al quale è stato negato l’imbarco, è stato deferito all’A.G. competente.

Nella stessa giornata, gli operatori di Polaria hanno anche tratto in arresto un cinquantenne albanese che, al controllo di frontiera sul volo in arrivo da Tirana, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Milano, per la pena di 12 anni e mezzo di reclusione e oltre 17mila euro di multa, conseguente a condanne per vari reati tra i quali spiccano l’associazione per delinquere, il sequestro di personae e lo sfruttamento della prostituzione.

L’uomo – assente dall’Italia da diverso tempo - è stato fermato e, dopo gli accertamenti di rito, accompagnato nel carcere 'Don Bosco'.