Omaggio a Lucio Dalla alla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto

Tornano le aperture straordinarie della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto: un sabato al mese per leggere, studiare, partecipare alla tua biblioteca. Il Bibliosabato di maggio è in programma per sabato 14 maggio con un evento particolare: Marco Masoni presenta "Lucio dove sei? Lucio Dalla visto raccontato e ascoltato a 10 anni dalla morte".

Alle 17,30 il critico musicale guiderà il pubblico in un viaggio emozionante e sorprendente tra le varie anime di Lucio Dalla, cantautore poetico e dissacrante che ha fatto la storia della musica italiana. Un evento da non perdere su un grande protagonista della canzone italiana, nonché vero e proprio poeta dei nostri tempi.

Dalla ha cominciato col jazz, è passato dalla sperimentazione sonora e linguistica alla più alta canzone d'autore, poi al pop al teatro alla musica lirica e anche alla dance: ha attraversato in modo letteralmente trasversale cinque decadi di musica di storia e di costume italiano, e questi dieci anni senza di lui sono stati davvero velocissimi.

Marco Masoni è critico musicale, divulgatore di storie di musiche e musicisti, musicista, insegnante. Ha ideato e conduce dal 2019 con Fabrizio Bartelloni la rassegna "Spiriti Solitari - cantautori ascoltati, visti e raccontati". Ha pubblicato "L'alba dentro l'imbrunire - viaggio nella spiritualità della musica italiana" (Pacini ed.).

Per partecipare è necessario indossare la mascherina. È obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri: 0571/487260 oppure 487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa