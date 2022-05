Il tirocino non è retribuito e dà in escandescenza: nel bar interviene la polizia

Nel primo pomeriggio di ieri sul litorale pisano, la polizia è intervenuta in un bar per danneggiamenti. Secondo quanto riferito dalla titolare una giovane, che effettuava uno stage, avrebbe dato in escandescenza danneggiando alcuni posacenere del locale. Il gesto sarebbe stato scaturito dal momento in cui la ragazza aveva saputo che il suo tirocinio non sarebbe stato retribuito.

Prima dell'arrivo della pattuglia della polizia, la ragazza si è allontanata. Sul posto, poco prima delle 14, gli agenti hanno constatato come non vi fossero danni a persone, ma solo a cose. La titolare dell'esercizio è stata infine informata dei suoi diritti, ovvero di sporgere querela per danneggiamento.