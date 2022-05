Ha aperto i battenti il nuovo Spazio Enel Partner di Montespertoli, in piazza del Popolo 16. I nuovi uffici, accoglienti e dotati di spazi adeguati, costituiscono un punto di riferimento per il territorio ed offrono sia assistenza per le forniture di elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Al momento di apertura sono intervenuti il channel manager di Enel Energia Antonio Innamorato, l’imprenditore Massimiliano Perilli ed i suoi collaboratori di Global Services snc, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce l’attività di Montespertoli e che conta già altri Spazi Enel in Toscana, dislocati tra Montelupo Fiorentino, Pisa, Collesalvetti, Manciano, Roccastrada ed altri nel Lazio

I nuovi uffici, che si aggiungono a quelli presenti sul territorio provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/firenze/), saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono oltre 90.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas), a partire dalla nuova “Scegli Oggi” che blocca il prezzo della componente materia prima elettricità e gas per 24 mesi. L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra ed usufruire dei nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Antonio Innamorato per Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio, nel caso specifico in un’area importante come Montespertoli rafforzando la nostra presenza nell’Empolese Valdelsa. Questo significa attenzione alle comunità locali e qualità nei servizi che proponiamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.

Fonte: Enel Comunicazione Italia