Base di Coltano, Diritti in comune: "Tutti sapevano e nessuno ha parlato". Si annuncia manifestazioni

"Il recente accesso agli atti ha reso pubblica una situazione imbarazzante per le istituzioni coinvolte, Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa in primis: tutti sapevano dall'aprile del 2021 e nessuno ha detto nulla, soprattutto alle cittadine e i cittadini di questo territorio. Addirittura negando qualsiasi coinvolgimento". È quanto denuncia il consigliere comunale di Diritti in comune (Una città in comune e Prc), Ciccio Auletta.

"Già abbiamo sottolineato come questo processo sia stato opaco e poco trasparente, come dimostrato dall'incontro dello scorso 4 maggio che si è svolto, addirittura, in una caserma dei carabinieri a Firenze o quello di Roma del 12 maggio scorso al Ministero". Sottolinea il movimento No Base - Né a Coltano, nè altrove che era presente ad entrambi gli eventi con presidi di protesta.

"E dall'analisi del progetto si dimostra come, al di là di proposte di spezzatino o di diffusione sul territorio delle infrastrutture, l'obiettivo principale è quello di trasformare Coltano e il suo territorio in una cittadella militare. Nessun considerazione per una reale valorizzazione di un contesto che ha una vocazione sia turistico - naturalistica che produttiva, nessuna valorizzazione della possibilità di un rilancio di un biodistretto produttivo che potrebbe creare posti di lavoro veri, sostenibili e in equlibrio col territorio e con l'ambiente. Questo progetto è nato male ed è cresciuto peggio: che venga definitivamente cestinato, che il DPCM venga ritirato riallocando i centonovanta milioni di euro alle vere urgenze sociali e ambientali e che i rappresentanti delle istituzioni si dimettano. Il movimento, ora più che mai, rilancia la manifestazione del prossimo 2 giugno a Pisa".

"A questo spreco di denaro pubblico per un progetto insensato" conclude il movimento No Base "vogliamo rispondere con un momento di socialità e legame con il nostro territorio. Vogliamo conoscere o ritrovare questi luoghi con una biciclettata da Pisa a Coltano, guidate e guidati dagli e dalle abitanti che ci racconteranno la storia e la ricchezza del territorio, nonché come loro vorrebbero viverlo: sabato 21 maggio alle ore 15.30 partenza di una biciclettata collettiva verso Coltano".

Si annunci quindi una mobilitazione, che avverrà qualche giorno prima della manifestazione nazionale lanciata per il 2 Giugno per attraversare l’area del Parco di Coltano.