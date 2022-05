Europei Under 23 di scherma, l'Italia chiama quattro toscani

Sono quattro gli atleti toscani che gareggeranno ai Campionati Europei Under 23 di Tallin in Estonia. Le gare avranno inizio il 27 maggio e si concluderanno il 31. Gli azzurri parteciperanno solamente alle prove individuali. Il 27 apriranno ben 2 atleti toscani come Vittoria Ciampalini delle Fiamme Oro che si allena presso l’Accademia Scherma Livorno con il Maestro Marco Vannini e Anna Cristino dei Carabinieri che si allena alla Firenze Raggetti con il tecnico Alessandro Puccini che fa anche parte dello staff tecnico della spedizione. Il 28 è il turno del fioretto maschile. In pedana il lucchese Alessio Di Tommaso che fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri e che si allena anche lui alla Firenze Raggetti con Alessandro Puccini. Con lui anche Filippo Macchi delle Fiamme Oro che si allena con il maestro Marco Vannini, insieme a loro il veneto Pietro Velluti ed il pugliese Francesco Pio Iandolo.