Neurofibromatosi, Confesercenti e Centri Commerciali Naturali sostengono l’iniziativa di sensibilizzazione

In tutto il mondo maggio è il mese di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi, sindromi genetiche rare che in Italia colpiscono più di 20.000 persone e nel mondo circa 2 milioni di persone. Shine a Light è un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare sulle Neurofibromatosi con il coinvolgimento di Comuni e Regioni che la sera del 17 maggio illumineranno edifici, ponti, piazze monumenti in blu e/o verde.

Negli anni scorsi, il 17 maggio, sono stati illuminati centinaia di monumenti e punti di riferimento in Italia e in tutto il mondo, luoghi come il Colosseo a Roma, le cascate del Niagara, le cascate Sioux, la torre di Blackpool e il Gateshead Millennium Bridge e tanti, tantissimi altri monumenti.

Anche Firenze, con alcune iniziative di Palazzo Vecchio, di Confesercenti Città di Firenze, e del coordinamento centri commerciali naturali della città, scende in campo a sostegno di questa iniziativa.

Le attività commerciali, dei Centri Commerciali Naturali, che aderiscono addobberanno le vetrine con qualcosa di blu.

“Come Confesercenti Firenze abbiamo deciso di partecipare all’iniziativa di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi, coinvolgendo commercianti e operatori dei centri commerciali naturali. – hanno affermato Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze e Lucilla Cracolici Coordinatrice dei Centri Commerciali Naturali Fiorentini - Ci auspichiamo che saranno in molte le vetrine ‘blu’ che richiameranno questo tema. Anche in quest’occasione si ha la riprova dell’importanza del presidio sociale e territoriale svolto dai Centri Commerciali Naturali; anche come elemento di informazione, sensibilizzazione e presa di coscienza su certi temi. Grazie a Palazzo Vecchio e agli operatori che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.”

“Grazie ai centri commerciali naturali e a Confesercenti la campagna di sensibilizzazione sulla neurofibromatosi può raggiungere molte più persone - hanno detto gli assessori al commercio Federico Gianassi e al welfare Sara Funaro -. Crediamo che sia importante mobilitarsi anche a livello locale per far conoscere questa malattia genetica perché è attraverso la conoscenza che si possono aiutare le persone a uscire dall’isolamento culturale generato questa patologia poco conosciuta”.

Stasera, martedì 17 maggio, si illuminerà eccezionalmente di blu, il colore simbolo dell’iniziativa, Torre San Niccolo’ a cura di Firenze Smart.

