Riders e sfruttamento, cinedibattito ad Avane con il delegato Cgil Mancuso

Amnesty International ha avviato un cine-dibattito con aperitivo a tema Riders e sfruttamento. L'evento si terrà domani, mercoledì 18 maggio alle 18, al circolo di Avane a Empoli. La proiezione riguarderà il film di Ken Loach Sorry we missed you, dedicato alla vita difficile dei corrieri nel XXI secolo. Come ospite a parlare è invitato Riccardo Mancuso, delegato sindacale Cgil Just Eat e rappresentante di Riderxidiritti. Per info Lorenzo 371/4923211 e Alice 3703237878