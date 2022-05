Pineider 1774, mozione unanime del consiglio regionale: no a riduzione dell'occupazione

Passa con voto unanime in Consiglio regionale una mozione del Partito democratico, primo firmatario Massimiliano Pescini, in merito alle prospettive occupazionali dell’azienda Pineider 1774 Srl, con sede nel comune di Bagno a Ripoli. La mozione impegna la Giunta regionale “a monitorare la situazione”, in relazione “alla volontà manifestata dalla proprietà di esternalizzare alcune produzioni, determinando nove esuberi tra il personale”.

La Giunta è chiamata anche “a porre in essere – anche attivando, qualora richiesto, il tavolo dell’unità di crisi del lavoro – tutte le iniziative necessarie a scongiurare la riduzione del livello occupazionale e a salvaguardare il patrimonio di cultura del lavoro custodito da professionisti altamente specializzati che operano in un’azienda d’eccellenza nei settori dell’incisoria, della stampa a rilievo, della pelletteria e dell’oggettistica, che da oltre due secoli costituisce una risorsa per l’intero territorio regionale”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa