A Volterra il convegno internazionale sulla geotermia

Dal 16 al 20 maggio p.v. si svolge a Volterra, presso il Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena, un convegno internazionale sulla geotermia, che include anche una “Summer School”, organizzato nell’ambito del progetto Europeo Horizon2020 GECO Geothermal Emission Control (Sito web https://geco-h2020.eu).

Il progetto GECO, al quale partecipano 19 partners di 8 paesi Europei (Italia, Francia, Spagna, Norvegia, Turchia, Germania, Inghilterra e Islanda) è finanziato dall'Unione Europea e mira allo sviluppo e sperimentazione a livello industriale di nuove tecnologie per la produzione di energia geotermica senza emissioni di gas in atmosfera. In particolare, sono state messe a punto nuove soluzioni tecnologiche sia per la purificazione dei gas geotermici in uscita dalle centrali sia per la loro totale reimmisione nelle rocce di provenienza, prevedendo anche l’eventuale “sequestro mineralogico” dell’anidride carbonica, laddove le caratteristiche geologiche delle rocce lo consentano. L’applicazione di queste nuove tecnologie a livello industriale verrà dimostrata in quattro differenti impianti geotermici europei entro la primavera del 2023.

“Gli obiettivi fissati dall’Unione Europea prevedono la riduzione del 55% delle emissioni climalteranti e l’aumento del contributo da fonti rinnovabili del 40% entro il 2030. La geotermia - dichiara il coordinatore dr. Bergur Sigfússon, direttore della società islandese Carbfix- ha le potenzialità per contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi UE. Le innovazioni tecnologiche introdotte dal progetto GECO – continua il dr. Bergur – consentiranno la realizzazione di impianti geotermici a “zero emissioni”, rendendoli maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.”

Per l’Italia partecipano al progetto GECO, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, Graziella Green Power S.p.A., Magma Energy Italia s.r.l. e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa. Quest’ultimo ha organizzato una “Summer School” alla quale prendono parte circa 40 studenti e ricercatori provenienti da oltre vari Paesi.

Il Sindaco di Volterra Giacomo Santi, ha portato il saluto suo personale e quello della Città ai partecipanti al convegno ed alla Summer School ed ha auspicato che “Le nuove tecnologie sperimentate nell’ambito del progetto GECO possano essere presto applicate anche ai progetti geotermici che verranno realizzati in Toscana e che la diffusione di maggiori conoscenze sui vantaggi che l’energia geotermica può fornire per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla decarbonizzazione, possano aprire nuove opportunità di sviluppo anche nel territorio volteranno”

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa