Abbandono rifiuti a Montelupo, arrivano due multe salate

Rifiuti abbandonati per strada. A Montelupo Fiorentino tornano i controlli degli ispettori ambientali di Alia assieme alla polizia municipale dell'Unione e due sanzioni da 160 euro, massima misura ammessa, sono state effettuate negli scorsi giorni.

A darne notizia l'assessore all'ambiente di Montelupo Lorenzo Nesi: "Stavolta anche in uno dei luoghi soggetti ad abbandoni abituali: lo slargo sulla SS67 alla Fontina, lato ferrovia, prima di Samminiatello".

Infine l'appello dal post su Facebook: "Non abbandonate rifiuti in natura o ai cestini/contenitori stradali, non comprate rifiuti insieme ai prodotti e quando possibile raccogliete quelli lasciati da altri per strada. Ricordate che sono sanzionabili (50 euro) anche gli abbandoni di microrifiuti (fazzoletti, mozziconi e pacchetti di sigarette)".