Ago (Agostino Presta) a Empoli per presentare il nuovo disco 'Opera Fourty'

Venerdi' 20 Maggio ore 18,30, presso Bonistalli Musica a Empoli, si terrà la presentazione del nuovo LP di AGO (Agostino Presta) 'OPERA FOURTY'. Nell'occasione sarà presente proprio AGO per firmare le copie.

'Ago' Agostino Presta DJ. È un cantante che ha conosciuto l’apice della fama negli anni ottanta con l’album For You, il quale ricevette il disco d’oro come miglior brano dance. Uscito nel 1982, vendette oltre tre milioni di copie e divenne quindi uno degli album dance più importanti della storia della “dance italiana” nel mondo. A seguire tanti altri successi in gran parte del mondo, per citarne alcuni , “Electric Cucaracha”, “Chinese Eyes”, ”Computer in my mind”, “I want you”, “It’s All Right”.

Nell'estate 2020 torna a farsi sentire, come artista , rinato e con tanta energia con un nuovo singolo dal titolo THE NIGHT . Il suo nuovo singolo viene stampato anche in vinile e contiene in un 12” le versioni di Joe Mangione & il DJ Sandro Puddu e remix di Joevinyle & Relight Orchestra con Sandro Tommasi.

L’album in versione colorata numerata, conterrà una nuovissima traccia dal titolo “She Told Me “ , includerà altri 3 inediti , tra cui “The Night” uscito nel 2020 e ben 4 remix dei brani più famosi che hanno reso celebre il DJ Toscano e che ha creato negli anni ottanta un vero stile inconfondibile.

Il brano dal titolo “She Told Me” interpretato dallo stesso Ago in duetto con Tony Di Bart realizzato con la produzione esecutiva di Joe Vinyle e la co-produzione e arrangiamenti di Stefano Colombo , produttore dei famosi CHANGE. Registrato allo Studio Village, l’opera si avvale anche di altre collaborazioni eccellenti tra cui Elio Baldi Cantù, Camillo Corona e il mitico Ronnie Jones , quest’ultimo come Backgroud Vocal.

Questa nuova traccia racchiude la maturazione musicale di Ago la quale abbraccia uno stile musicale che di fatto racchiude il Soul ed il Funky, i due generi musicali tipici del DNA dell’artista.

L’album Opera Fuorty di Ago è pubblicato dalla nuova casa discografica Joevinyle Records.

