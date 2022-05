Arriva Enrico Letta al Dem Festival di Empoli

Al Dem Festival, organizzato dal Partito democratico di Empoli, arriva Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico sarà ospite sabato 21 maggio alle 16.30. Ad intervistarlo Francesco Ippolito, giornalista di Canale 50.

Intanto segnaliamo una variazione nel programma di domani, venerdì 20 maggio, Carlo Calenda non sarà presente per motivi familiari. Alle 21.30 (sala grande) al panel dal titolo “La democrazia è sotto attacco: che fare?” partecipano l’onorevole Enrico Borghi, deputato del Partito Democratico e componente della segreteria nazionale del PD come responsabile delle politiche per la sicurezza, e il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo e Nicoletta Pirozzi, responsabile relazioni internazionali Istituto affari internazionali IAI. Coordina Piero Fachin, vice direttore La Nazione.

Domani debutto anche per i laboratori per i bambini: alle 17 “Giocare per giocare-laboratorio di risate” adatto a bambini dai 6 anni; alle 17 “Soqquadro-laboratorio di invenzione” adatto a bambini dai 3 agli 11 anni. Le attività durano un’ora, la prenotazione obbligatoria al 3406750735, richiesto un contributo di 2,5 euro a bambino.

Sabato 21 maggio sarà una giornata intensissima, si comincia alle 15 con la presentazione del libro “Perché non basta dirsi democratici. Eco socialismo e giustizia sociale” di Achille Occhetto, già segretario del Partito comunista. Insieme all’autore Giovanni Bettarini, responsabile enti locali PD metropolitano di Firenze. Alle 16.30 come già detto ospite Enrico Letta.

Alle 18.oo (sala grande)incontro sul tema “Non autosufficienza: la proposta di legge delega” con Brenda Barnini, responsabile Welfare del Partito Democratico; Livia Turco, già Ministra per la Solidarietà Sociale e della Salute della Repubblica Italiana; Enrico Sostegni, consigliere regionale della Toscana; Simona Rossetti, responsabile sociale e terzo settore segreteria Pd Toscana e Ivan Pedretti, segretario generale del Sindacato Pensionati Italiani (SPI).

Coordina Tania Cintelli, portavoce Conferenza Donne Democratiche Toscana.

Sempre alle 18 (sala piccola) ”Diritti:un salto in avanti” Yiftalem Parigi, sindacalista e attivista;

Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana e attivista; Emiliano Fossi, coordinatore segreteria Pd Toscana e Letizia Perini, consigliera Comunale di Firenze. Coordina Laura Rimi, commissione Pari Opportunità Regione Toscana.

Alle 20 (sala piccola) “Educazione sessuale, affettiva e alla parità di genere nelle scuole” con Flavia Restivo e Andrea Giorgini, attivisti e membri del PD di Roma; Valentina Torrini, assessora del Comune di Empoli, Vittoria Alfaroli, segretaria GD Empoli. Coordina Raffaele Donati, segretario Circolo Pd di Cascine.

Alle 21.30 (sala grande) “Italia 2030” Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati e vicepresidente del Partito Democratico; Dario Parrini, senatore della Repubblica Italiana e Simona Bonafè, segretaria regionale del PD in Toscana, europarlamentare, Vicepresidente del Gruppo dei Socialisti & Democratici. Coordina Giacomo Cioni, giornalista.

Questi i laboratori per i bambini: alle 17 e alle 18 “Scultando” adatto a bambini dai 3 agli 11 anni; alle 17 e alle 18 “Teatro per bambini” adatto a bambini dai 6 anni.

Le attività dei laboratori durano un’ora, la prenotazione obbligatoria al 3406750735, richiesto un contributo di 2,5 euro a bambino.

Fonte: Ufficio Stampa