Borgo San Lorenzo protagonista nel progetto dell'Istituto Nazionale di Urbanistica

L'Istituto Nazionale di Urbanistica, nell'ambito del progetto "Rigenerazione urbana e partecipazione giovanile" ha scelto il progetto "Spazi ai Giovani" di Borgo San Lorenzo per una mattinata di studio "itinerante" per conoscere i percorsi innovativi che riportano in vita spazi in disuso.

I partecipanti sono stati accolti a dal Sindaco, dalla Consigliera comunale con delega alla Partecipazione Irene Pieroni, dall'Architetto dell'Ufficio Tecnico Comunale Sabrina Solito e da Alessandra Zagli di LAMA Impresa Sociale che ha curato il percorso partecipato borghigiano.

Insieme hanno visitato proprio i luoghi "scelti" dai progetti di "Spazi ai Giovani": l'ex calzaturificio, Piazza del popolo, il Monastero di Santa Caterina, in una passeggiata urbana che li ha portati alla scoperta di Borgo San Lorenzo.

Un'occasione di conoscenza per gli oltre 15 studenti di Architettura che hanno partecipato accompagnati da Professoresse e da rappresentanti di INU Toscana tra cui l’Architetto Chiara Pignaris. A illustrare il percorso di partecipazione è stato proprio il Sindaco, che ha spiegato quale sarà il futuro delle proposte emerse dai ragazzi: realizzarle grazie ai progetti finanziati del PNRR e a strumenti come gli usi temporanei e i patti di collaborazione.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa