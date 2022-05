Calcio storico, cambia il programma delle semifinali per il referendum

Cambiano le date delle semifinali del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino.

Come anticipato in occasione del Sorteggio dal Presidente del Calcio Storico e consigliere speciale per le tradizioni popolari, Michele Pierguidi, a causa della concomitanza con il Referendum non si potrà giocare in piazza Santa Croce domenica 12 giugno.

Pertanto le semifinali si disputeranno venerdì 10 e sabato 11 giugno, con la Finale venerdì 24 giugno.

Il programma è il seguente:

Venerdì 10 giugno Azzurri contro Bianchi

Sabato 11 giugno Rossi contro Verdi

24 giugno la Finale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa