Coltiva il peyote in serra: denunciato per stupefacenti

I carabinieri forestali hanno scoperto e denunciato a Campi Bisenzio un agricoltore cinese perché coltivava piante di peyote, piccolo cactus che può contenere mescalina, sostanza stupefacente assunta tramite masticazione.

Gli sono state sequestrate 146 piante di questo tipo.

Erano in una serra tutte le piante di peyote assieme ad altre piante grasse. L'agricoltore orientale ha detto di coltivare per sé le piante e di non sapere degli effetti psicotici del peyote, inoltre ha sottolineato di conoscerne l'uso a scopi terapeutici e antidolorifici. È stato denunciato per coltivazione di stupefacenti.