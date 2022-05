Fucecchio e San Miniato insieme per un futuro condiviso

In occasione della redazione del nuovo piano strutturale intercomunale di San Miniato e Fucecchio l’associazione Architettura e Territorio “Lanfranco Benvenuti” con la partecipazione dell’associazione “Moti Carbonari: Ritrovare la Strada”, ha deciso di organizzare un ciclo di incontri tra le Associazioni dei due territori alla presenza delle amministrazioni e della cooperativa Sociolab.

Il primo incontro - il 19 aprile alla Sala del Bastione di San Miniato - è stato un momento di conoscenza e confronto sulle tematiche attinenti al territorio e al mondo della cultura. Ne sono scaturite riflessioni utili per la necessaria programmazione strategica riguardante il territorio.

Durante il secondo incontro - avvenuto l'11 maggio presso sala Torello Pierazzi della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - sono stati invitati due ospiti: Don Andrea Pio Cristiani di Movimento Shalom e Alberto Masoni di Terzostudio per un contributo riguardo la rigenerazione nei centri storici. È stato interessante evidenziare come la cultura e l’arte sono necessari alla valorizzazione del tessuto storico dei due centri di San Miniato e Fucecchio. Sono stati affrontati anche altri argomenti come quello delle comunità energetiche, del ruolo delle residenze agevolate nel recupero di aree dismesse e delle tendenze europee nella riconversione della città. Il tutto è stato trasmesso all’ufficio di piano perché possa essere un contributo utile nella redazione del nuovo PSI.

Un ringraziamento particolare va ad entrambe le amministrazioni, alla cooperativa Sociolab, agli ospiti e a tutte le associazioni che hanno accolto questo invito e hanno dato il loro contributo per la buona riuscita dell’iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa