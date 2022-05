Con l'auto finiscono nella scarpata nella notte tarda di oggi all'Isola d'Elba. L'incidente è avvenuto sulla Costa dei Gabbiani a Capoliveri dopo un incidente stradale. L'auto è finita per oltre 100 metri fuori dalla strada. I vigili del fuoco di Portoferraio e i soccorsi inviati dal 118 hanno trovato poi uno dei due già fuori dal mezzo. L'altro è stato estratto, entrambi poi trasferiti in pronto soccorso per le cure del caso.