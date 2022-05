Scontro auto-moto a Empoli, amputato un piede al 19enne ferito

Ci sono novità riguardo l'incidente di sabato 14 maggio a Empoli. Il giovane rimasto ferito ha subito l'amputazione di un piede. Il ragazzo, 19enne che frequenta la quinta dell'istituto Ferraris-Brunelleschi, era stato portato in ospedale in codice rosso.

Le condizioni erano parse gravi fin da subito ed era stato trasportato a Careggi. Lì i medici hanno fatto il possibile per salvarlo e sono stati costretti a amputargli un piede, onde evitare l'amputazione di tutta la gamba a causa di una potenziale infezione, scrive La Nazione. Il giovane è ancora in ospedale.

Il fatto è avvenuto di prima mattina all'incrocio tra via Vico e via Bartaloni, lo scooter del 19enne si è scontrato con un'auto: la municipale dell'Empolese Valdelsa è ancora al lavoro per ricostruire il sinistro grazie alle immagini di sorveglianza della zona.