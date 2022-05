Iniziati i lavori per il fontanello di piazza Cannicci a Le Bagnese

Iniziati giovedì scorso i lavori per il nuovo fontanello di Publiacqua per l’erogazione di acqua di qualità in piazza Cannicci a Le Bagnese, prima installazione di un piano che prevede il raddoppio degli impianti nei quartieri di Scandicci. Dopo piazza Cannicci, infatti, il programma fissato dal Comune di Scandicci e da Publiacqua fissa l’installazione dei nuovi fontanelli per l’acqua di qualità nei giardini di via Pestalozzi, entro l’inverno, e a seguire in largo Spontini, alla Socet e ai giardini di via dell’Acciaiolo in sostituzione di un precedente impianto non gestito da Publiacqa. Per i primi due fontanelli, quello delle Bagnese e quello di via Pestalozzi, l’Amministrazione comunale partecipa all’investimento di Publiacqua con un contributo di 50 mila euro.

In piazza Cannicci, in contemporanea con l’inizio dei lavori per l’installazone del nuovo impianto, viene rimosso il precedente punto acqua che sarà sostituito dal fontanello.

Il piano di raddoppio degli impianti pubblici per l’erogazione di acqua di qualità nei quartieri era stato approvato dalla Giunta nei mesi scorsi con la delibera di approvazione dello schema di convenzione con Publiacqua e il progetto definitivo per la “realizzazione nuovi fontanelli di alta qualità nel Comune di Scandicci”.

A Scandicci Publiacqua installò il suo primo fontanello nove anni fa a San Giusto, facendolo seguire dagli impianti al parco Ilaria Alpi di Badia a Settimo, da quello in piazza Brunelleschi a Vingone, dal Fontanello metropolitano di Pontignale che è condiviso con il comune di Firenze e dall’impianto di erogazione dell’acqua potabile di qualità per i cittadini in piazza Giovanni XXIII a dicembre 2019.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa