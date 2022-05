L'Istituto Calasanzio di Empoli apre le porte alle famiglie

Una giornata dedicata alle famiglie per presentare le novità per il prossimo anno accademico. È con questo obiettivo che l’istituto Calasanzio di Empoli, gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, ha organizzato un open day nella giornata di sabato 21 maggio dalle 10 alle 12.30.

La scuola dell’infanzia, punto di riferimento e realtà storica dell’empolese, aprirà le porte ai genitori con una lezione alla quale potranno assistere tutti i presenti.

Attraverso questa iniziativa l’istituto Calasanzio avrà modo di illustrare le importanti novità che sono previste per il prossimo anno scolastico. In primo luogo verrà potenziato l’insegnamento della lingua inglese a partire dai 3 anni con un’insegnante madrelingua. Inoltre verranno rinnovati gli spazi del giardino, in linea con i nuovi orientamenti pedagogici e linee guida, che prevedono la strutturazione della zona esterna come se fosse un’aula a cielo aperto, per vivere lo spazio non solo come opportunità di gioco, ma anche come luogo dedicato alla didattica.

Per partecipare è necessario fare richiesta presso la segreteria, inviando una mail a scuola@calasanzioempoli.it, oppure telefonando allo 0571.72253.

Fonte: Ufficio Stampa