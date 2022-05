Lite in strada, uno dei due è irregolare sul territorio italiano: sarà espulso

Intorno alle 13 di ieri la polizia è intervenuta in Piazza Gambacorti per la segnalazione di una lite. Sul posto le volanti hanno intercettato due soggetti che si insultavano a vicenda. Si trattava di un cittadino brasiliano del 1982, residente a Pisa ed in regola con il soggiorno, e un senegalese 30enne. Dopo aver riportato la calma ed appurato che la lite era scaturita per futili motivi il senegalese veniva accompagnato in Questura per l’identificazione in quanto privo di documenti.

L'uomo è risultato essere inottemperante all’Ordine del Questore di Novara di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, emesso in data 14.01.2022, per tanto veniva denunciato in stato di libertà per non aver ottemperato, in quanto irregolare sul T.N. veniva messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per il completamento delle procedure di espulsione.