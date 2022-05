Sono in corso indagini dei carabinieri su una rapina di un orologio Rolex a un turista, avvenuta verso mezzanotte a Firenze in via Palmieri. Un 40enne di origini americane stava rincasando quando è stato avvicinato da alcune persone. I malviventi lo hanno spintonato e fatto cadere in terra, quindi gli hanno portato via l'orologio. Per il turista non sono state necessarie le cure mediche.