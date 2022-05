Campioni a Empoli: Lucchetta, Panatta, Graziani e Castrogiovanni insegnano sport a 500 bambini

Che ci fanno a Empoli in piazza Gramsci Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Andrea Lucchetta e Francesco Graziani? Insegnano lo sport e l'educazione attraverso lo sport. Circa cinquecento bambini e bambine delle elementari e delle medie di Empoli hanno partecipato a 'Un campione per amico', evento organizzato nella mattinata di giovedì 19 maggio in centro grazie a Banca Generali.

L'ex pallavolista Lucchetta, l'ex tennista Panatta, l'ex rugbista Castrogiovanni e l'ex calciatore Graziani si sono fermati per tutta la mattina a insegnare i rudimenti dei vari sport in alcuni campetti allestiti per l'occasione. Un modo come un altro per tornare a fare sport (e socialità) dopo due anni di pandemia.

"Siamo entusiasti della risposta di Empoli per questa tappa – ha spiegato Graziano Campinoti, District Manager Banca Generali Private a Empoli – crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani”.

Adriano Panatta ha aggiunto: "Abbiamo vissuto una bellissima giornata, abbiamo giocato e ci siamo divertiti insieme a tantissimi bimbi, è questo lo spirito di Banca Generali Un Campione per Amico, una manifestazione che quest’anno ha raggiunto la sua ventunesima edizione, e che da sempre si contraddistingue per il suo valore inclusivo. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie, agevolando, attraverso lo sport, il contatto umano, trasferendo quei sani valori determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva".