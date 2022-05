Minaccia il suicidio ad un'amica nel Regno Unito, lei avverte la polizia: salvato

Alle ore 13.45 di ieri è giunta alla Sala operativa della Questura di Pisa una chiamata da un cellulare estero. Al telefono c'era una donna che parlava in lingua inglese, e chiamava dal Regno Unito. La donna ha riferito di essere in contatto telefonico con un amico, che abita a Pisa, il quale le aveva appena manifestato intenti suicidi. La donna non conosceva l'indirizzo esatto dell'amico. La polizia ha svolto alcune ricerche ed è riuscita a risalire all'uomo, un 25enne, rintracciato a San Giuliano Terme.

Sul posto la polizia ha fatto intervenire il personale medico del 118 che ha prestato le cure del caso all'uomo e lo ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti del caso.