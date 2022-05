Tratta del Palio di Fucecchio, gli accoppiamenti. Rivedi la diretta

Ieri serata di gala per Fucecchio con la tratta che si è tenuta in piazza Montanelli: parliamo del sorteggio cavallo-contrada in vista della competizione di domenica. Con gonews.it e Clivo Tv abbiamo trasmesso in diretta le emozioni del sorteggio e dato un commento tecnico con tanto di voti e ipotesi di monta. Per agevolare chi è stato 'distratto', ecco le accoppiate estratte e i voti dell'esperto di palii Maurizio Ciampalini.



Gli accoppiamenti contrada-cavallo in ordine di sorteggio

Massarella - Spartaco da Clodia

Cappiano - Zenia Zoe

Torre - Arathon Baio

Ferruzza - Vittorino

San Pierino - Zia Zelinda

Samo - Austesu

Borgonovo - Zaminde

Querciola - Zarck

Sant'Andrea - Zamura

Botteghe - Bosea

Porta Raimonda - Sultano da Clodia

Porta Bernarda - Zodiaca

I voti di Maurizio Ciampalini sulle possibilità di vittoria del Palio in base al sorteggio dei cavalli



San Pierino: 10

Querciola 9

Cappiano 7,5

Borgonovo 7

Botteghe 7

Porta Raimonda 7

Porta Bernarda 7

Ferruzza 6

Massarella 6

Torre 5