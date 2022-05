Ruba da un garage di un condominio, arrestato

Ha rubato in un'autorimessa di un condominio ed è stato arrestato. In manette è finito un 33enne di origini romene, reo di aver commesso un furto in via Grassi a Prato.

Notato da un condomino che ha chiamato i carabinieri, l'uomo è stato sorpreso in un garage. Dopo aver forzato la serratura, si è impossessato di alcuni oggetti da un'auto (un orologio, banconote, un accendino, cinturini e un bracciale) per portarli via.

I carabinieri lo hanno arrestato e verrà giudicato con rito per direttissima. Dovrà rispondere anche del suo illecito ritorno nel comune di Prato, visto che è risultato destinatario di una misura di prevenzione che gli inibiva il divieto di soggiorno nel capoluogo.