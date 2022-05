Sono 25 anni di sacerdozio per Don Antonio Velotto, Cerreto Guidi lo ringrazia con una pergamena

Nativo di Napoli, con una formazione francescana e studi filosofici condotti fra Assisi e Roma, Don Antonio Velotto è parroco nella frazione di Lazzeretto, a Cerreto Guidi, da 15 anni.

Il suo ministero spirituale come sacerdote è invece lungo 25 anni e per questa particolare occasione il Sindaco di Cerreto Guidi l’ha incontrato consegnandogli, a nome della comunità, una pergamena con la quale esprime gratitudine a Don Antonio per la preziosa attività pastorale condotta con passione e dedizione in questi anni operando su molteplici ambiti: vicinanza nel sostegno ai parrocchiani, attenzione e cura degli aspetti liturgici e formazione spirituale delle giovani generazioni.

“Ringrazio Don Antonio che nei 15 anni trascorsi a Lazzeretto- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- si è così tanto impegnato in numerose attività con la forte volontà di stabilire una rete fra tutte le parrocchie, divenendo inoltre il prezioso punto di riferimento per una gestione coordinata della Caritas sul territorio”.

La pandemia non ha certamente contribuito alla frequentazione della parrocchia, ma Don Antonio che in questi anni si è impegnato fortemente per creare numerose attività e luoghi di incontro per i parrocchiani, ha intenzione di rilanciare nei prossimi mesi un’attività che consenta ai giovani di avere un punto di riferimento per l’aggregazione e la socializzazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa