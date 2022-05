Use Computer Gross, la salvezza è ad un passo

La salvezza è ad un passo, ora c’è da andare a prendersela. La prima occasione per l’Use Computer Gross è venerdi sera alle 21 quando a Cecina si alzerà la palla a due di gara 3 (arbitri Sordi di Casalmorano e Cassina di Desio). Nella mente e negli occhi di tutti ci sono ancora le grandi emozioni vissute in gara due con la splendida rimonta biancorossa ma ora è il momento di resettare tutto. Si apre una nuova sfida che per i biancorossi può essere quella decisiva alla luce delle due vittorie nelle prime sfide. L’approccio alla partita sarà sicuramente un aspetto fondamentale visto che è facile immaginare che la compagine di casa, sospinta dal suo pubblico, cercherà di aggredire la gara per prendersi il primo punto della serie e riaprire così i giochi. Anche perché, come ha dimostrato gare due, Cecina è avversario temibile e da rispettare e per questo servirà attenzione e concentrazione al massimo. Il programma prevede, in caso di vittoria della squadra di casa, la disputa di gara 4 domenica alle 18 sempre a Cecina.

Resta da dire che la partita sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.