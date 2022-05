Vino, il Chianti va a Hollywood: viaggio negli Usa abbinando degustazioni e cinema

Dopo il successo del tour di gennaio a New York e Houston, il Consorzio Vino Chianti continua il suo ‘Chianti Lovers U.S. Tour 2022’ con altre tre tappe a stelle e strisce a Chicago, Seattle e Los Angeles, dal 23 al 26 maggio. In ognuna delle tre date il Consorzio proporrà una masterclass a degustazione guidata per scoprire e approfondire la conoscenza della Denominazione. Le masterclass saranno condotte da specialisti locali accompagnati da Luca Alves, Chianti Wine Ambassador, e saranno seguite da un momento di assaggi di specialità culinarie italiane per offrire un’esperienza a 360 gradi del mondo agroalimentare del Belpaese. Per ogni tappa è anche in programma un Walk Around Tasting destinato al trade statunitense, durante il quale le aziende aderenti potranno presentare i propri prodotti al mercato americano.

La prima tappa, in programma a Chicago il 23 maggio, proporrà la Master Class dal titolo “Chianti Superiore D.O.C.G. Una degustazione verticale (2020-2014) di Chianti Superiore d.o.c.g. alla scoperta delle sfumature del più versatile vino rosso toscano a base Sangiovese”. Il Consorzio proseguirà poi con una seconda tappa in programma a Seattle il 25 maggio. In questo caso verrà presentato ai professionisti locali il seminario “The Chianti Lovers Experience”, un’esplorazione della denominazione Chianti d.o.c.g. attraverso una degustazione delle sue principali categorie, dei suoi stili e delle sue sottozone’, dove si porrà al centro l’eterogeneità dei prodotti di categoria ‘annata’, ‘superiore’ e ‘riserva’, indubbiamente accattivanti per un mercato tra i più emergenti e ricercati del Paese. Terzo e ultimo appuntamento, il 26 maggio, a Los Angeles dove il Consorzio torna a proporre il format che tanto successo ha riscosso nel gennaio scorso a New York. Anche a Los Angeles, infatti, il Consorzio stuzzicherà la fantasia dei partecipanti con “The Chianti lovers Wine & Cinema Experience”, un’esperienza unica di abbinamento tra vino Chianti e cinema, in cui verranno proiettate clip tratte dalle più disparate produzioni internazionali, dalle più vintage alle più moderne, dove il vino Chianti è citato o raffigurato in maniera esplicita, a conferma della sua iconicità e familiarità nel mondo. Si tratta di una degustazione immersiva molto speciale su base orizzontale di vino Chianti d.o.c.g. Riserva 2017 che unisce la parte tecnica a quella più emozionale del vino.

“Nonostante i timori legati alla pandemia, nelle tappe di gennaio a New York e Houston abbiamo registrato un grande entusiasmo e la voglia di tornare alla normalità, sono quindi convinto che questo nuovo tour negli Stati Uniti sarà ancora più partecipato e cruciale per la ripresa di un mercato così strategico - commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi -. Le degustazioni di etichette Chianti, gli assaggi di cibo italiano e il nuovo format basato sul cinema sono tutti tasselli fondamentali del nostro impegno per la promozione della denominazione che cerca strade sempre più originali e accattivanti per attirare nuovi Chianti Lovers”.

Fonte: Ufficio Stampa