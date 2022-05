No Keu Fest sulla 429, obiettivo: tenere alta l'attenzione sull'inchiesta

Chi percorrerà oggi la nuova 429 troverà dei cartelli singolari attaccati alle indicazioni delle rotatorie: No Keu Fest, con la freccia. Fanno il paio con i cartelli luminosi che augurano buon viaggio sul nuovo tracciato. Un buon viaggio che potrebbe essere costato caro, al momento 8mila tonnellate di materiale inquinante che si trova nel tratto di Brusciana. Seguendo i cartelli del No Keu Fest ci si trova in un campo attrezzato (messo a disposizione da un privato) con tanto di palco, area food, spazio giochi per bambini e spazio relax. Una mini Festa de L'Unità ma che col Pd non ha niente a che fare, infatti è organizzata dall'assemblea permanente No Keu per la giornata di oggi, sabato 21 maggio, e ha lo scopo di mantenere alta l'attenzione sulla questione che da più di un anno ha scombussolato l'opinione pubblica.

A che punto siamo con la situazione Keu? Lo chiediamo a Samuela Marconcini: "Al momento si aspetta l'allaccio all'acquedotto da parte dei residenti di zona, dovrebbe essere accelerata la procedura per il passaggio del terreno da Regione a Comune di Empoli. E poi l'assessore regionale Monni ha mostrato il piano di caratterizzazione, con l'esclusione che Keu sia in terre armate". Tradotto in soldoni? "Il Keu dovrà essere rimosso, si dovrà rifare l'intera strada? Tentare di inertizzare il Keu in maniera chimica?".

L'assemblea che rapporto ha con le istituzioni? "Siamo ignorati, nessun canale diretto. C'è un'interlocuzione con i cittadini da parte delle istituzioni ma in una democrazia mi aspetterei qualcosa di diverso".

Cos'è l'evento di oggi? "È la celebrazione del legame con varie realtà per la lotta per l'ambiente, per i posti di lavoro e per la salute. È sicuramente una festa. Restano degli interrogativi: chi paga la bonifica, se paga la Regione sono soldi pubblici. È stato detto recentemente che la responsabilità non è stata degli amministratori pubblici, può essere così ma è stato un sistema, noi proponiamo una società alternativa dove vengono premiati imprenditori che non producono rifiuti. Quando tutto sarà finito restiamo come memoria, rimane la questione dell'emendamento Pieroni dove volevano togliere controlli".

Cosa ne pensate invece della situazione giudiziaria, ora che è ancora tutto fermo? "La sensazione è che sia una cosa ancora molto complessa. Fa rabbia che tra indagati nessuno dei politici si sia dimesso, si sentono impuniti, tranne Ledo Gori che è stato estromesso, gli altri sono al loro posto. In Toscana si prova vergogna a dire che ci sia la mafia, ma si allarga quando non se ne parla".

Il No Keu Fest sarà in vigore oggi, sabato 21 maggio, fino alle 22.

Elia Billero