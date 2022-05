Biblioteca Fucini, settimana di appuntamenti imperdibili a Empoli

Comincia una nuova settimana di appuntamenti imperdibili della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli in Sezione Ragazzi.

Si parte lunedì 23 maggio 2022 con il pomeriggio delle sferruzzanti e i loro consigli sulla maglia, uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”.

Martedì 24 maggio 2022, protagonista la magica Torre con “L’Ora del Racconto”, per il ciclo Leggere per comprendere, questa volta dedicata al presente e alle tematiche del ‘Maggio dei libri 2022’.

Venerdì 27 maggio 2022, evento imperdibile: presentazione della mostra ‘Donatello, il Rinascimento’, incontro a cura di Martino Margheri, Fondazione Palazzo Strozzi.

Il pomeriggio di sabato 28 maggio 2022 sarà dedicato a “L’Ora del Fare”, proiettata, questa settimana, verso il futuro, dal titolo “Come sarai da grande?”, sempre in tema con il ciclo ‘Maggio dei libri 2022. Leggere per comprendere il passato, il presente e il futuro’ a cui la biblioteca dedica molte iniziative.

La vetrina principale “Libri alla finestra” è ancora su Leggenda Festival 2022 con tante proposte di lettura dedicate agli autori della kermesse.

In Sezione Ragazzi resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e sullo “scaffalino” le proposte di lettura a tema dedicate alle api (e agli insetti) del ‘World Bee Day’.

Il programma delle iniziative per la settimana dal 23 al 29 maggio

Lunedì 23 Maggio, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Martedì 24 Maggio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Storie dal presente

Nuovo appuntamento con il pomeriggio di storie e letture ad alta voce per parlare del Maggio dei libri con i bambini e le bambine della torre. Il secondo appuntamento sarà dedicato a “Leggere per comprendere il presente” con tanti racconti e albi illustrati preparati da Antonella che parlano dei nostri giorni e delle cose che viviamo quotidianamente attraverso esperienze e racconti che rendono unici i momenti vissuti. Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Venerdì 27 maggio, alle 18,

Presentazione della mostra "Donatello, il Rinascimento"

con Martino Margheri, Fondazione Palazzo Strozzi

In occasione della mostra Donatello, il Rinascimento la Fondazione Palazzo Strozzi organizza un ciclo di presentazioni dedicate al grande maestro rinascimentale nelle biblioteche della Città Metropolitana.

Per prenotazioni: 0571/757840; biblioteca@comune.empoli.fi.it

Info: edu@palazzostrozzi.org - www.palazzostrozzi.org

Per la partecipazione all'evento resta l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Sabato 28 maggio, alle 17

L’ORA DEL FARE. Come sarai da grande?

Altro interessante appuntamento in arrivo con i laboratori del fare per il ciclo Maggio dei libri 2022 “Leggere per comprendere… il futuro! Questo sabato sarà dedicato ad una interessante lettura + laboratorio all'insegna dell'immaginazione dove i bambini saranno invitati a pensarsi… “da grandi”!

La bibliotecaria Alessandra saprà guidarvi in un bellissimo mondo futuro di storie e creazioni.

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni.

DISPOSIZIONI IN VIGORE - Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti.

Per la partecipazione agli eventi che si svolgono al chiuso resta l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 dai sei anni di età. Con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 l'accesso alle biblioteche della Rete documentaria REA.net è libero, senza obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie pur rimanendo fortemente raccomandati.

Non devono indossare le mascherine: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Per la partecipazione agli eventi che si svolgono al chiuso resta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 15 giugno 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa