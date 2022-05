Cade dalla spalletta dell'Arno a 7 metri di altezza: codice rosso per una turista

Una giovane 24enne della Repubblica Ceca è finita giù dalle spallette dell'Arno in Lungarno Pacinotti a Pisa alle 3 di questa notte. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. La giovane è stata recuperata e trasferita in codice rosso al pronto soccorso. La giovane era in compagnia del fidanzato che non ha saputo dare informazioni utili alla polizia sulla dinamica. La giovane ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita: è ancora in osservazione. A dare l'allarme è stato un residente in zona chiamato proprio per aver visto sotto la spalletta alta circa 7 metri il corpo della donna riverso a terra.