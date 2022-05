Dallo Utah alla Toscana, torna un coro americano a San Miniato

San Miniato ospita per la quarta volta un coro americano: questa volta si tratta dei Westminster Chamber Singers del Westminster College di Salt Lake City, la capitale dello Utah, uno degli Stati più pittoreschi, confinante con il deserto della California e dell'Arizona, conosciuto per i paesaggi tipici del Far West con i suoi spettacolari e desolati canyon di roccia rossa.

I Westminster Chamber Singers, diretti da Jane Fjeldsted, sono un coro composto da 30 elementi, che si esibiranno in un ricco repertorio di musica sacra, eseguito prevalentemente a cappella, che comprende anche brani di autori italiani.

La compagine nasce nel 1996 all’interno del Westminster College di Salt Lake City e inizia il suo percorso sotto la direzione del maestro Christopher Quinn. Fin dagli esordi riceve lusinghieri apprezzamenti per la qualità e l’interpretazione del suo repertorio, che trovano riscontro nelle loro performances, sempre molto acclamate sia a livello nazionale che internazionale.

Il Westminster College, istituzione privata fondata nel 1875, infatti, offre 38 corsi di laurea in arte, economia aziendale, scienze dell’educazione, scienze infermieristiche e della salute.

Il concerto, originariamente già programmato per il maggio 2020 e sospeso dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, si terrà martedì 7 giugno a San Miniato, nella prestigiosa cornice della Chiesa dei SS. Jacopo e Lucia, comunemente detta di San Domenico, alle ore 21:30, con ingresso libero e gratuito.

L’evento, patrocinato dalla Pro Loco di San Miniato e dall’Associazione Cori della Toscana, è promosso e organizzato dal coro “Monsignor Cosimo Balducci”, in collaborazione con l’agenzia londinese “Music and Travel - Tour Consultants Ltd”. Una esibizione dello stesso Coro Balducci, guidato dal maestro Pietro Consoloni e accompagnato all’organo dal maestro Matteo Venturini, precederà il concerto degli ospiti statunitensi.

"Il coro della Città di San Miniato - scrive il suo presidente, Cristiano Benedetti - con grande piacere è solito aprire questi appuntamenti musicali, che ci arricchiscono ogni volta che accadono, perché l’incontro di realtà diverse in ambito musicale non può che generare cultura e soprattutto amicizia, apportando, con nuovi stimoli, dinamicità alla nostra associazione, che festeggia quest’anno il 40° anniversario della fondazione.

Parliamo di straordinari eventi musicali, firmati sempre da un tocco d’internazionalità, che ci permettono di raccontarci, nonché di far conoscere e apprezzare il suono dell’organo della Chiesa di San Domenico. Con incredibile senso di stupore, negli anni, dal 2008 al 2019, abbiamo avuto l’onore di accogliere qualificate formazioni corali giovanili dalla Norvegia, dalla Germania, dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’America e infine dall’Australia".

Fonte: Coro 'Monsignor Cosimo Balducci' di San Miniato