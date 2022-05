Lavori al Viadotto dell'Indiano: il punto sulla prossima settimana

Nuovo asfalto sulle rampe del Viadotto dell’Indiano e in via Gianni, lavori per nuovi allacci in via di Quarto e via Locatelli. E ancora ispezioni alle fogne sui lungarni Acciaioli, Diaz e alle Grazie e la sostituzione dei chiusini in via Piana e via dei Conciatori. Sono solo alcuni dei cantieri che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Viadotto dell’Indiano saranno effettuati di notte i lavori di asfaltatura delle rampe di uscita su via Pistoiese. Prevista la chiusura dalle 22 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 maggio e dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 maggio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dall’A11/viale Luder/Scandicci/Isolotto: viale Gori-via degli Astronauti-viale Guidoni-via Garfagnana-via Allori-via Baracca-via Pistoiese.

Ecco gli altri interventi.

Via di Quarto: per un nuovo allaccio alla rete idrica lunedì 23 maggio scatterà la chiusura del tratto compreso fra via Niccolò da Tolentino e via Federico Grifeo. Prevista anche la chiusura di via Niccolò da Tolentino nella corsia lato numeri civici pari in direzione via di Quarto (tratto via Aselli-via di Quarto). Infine il tratto di via di Quarto tra via delle Panche e via Grifeo diventerà a senso unico verso quest’ultima strada. L’intervento si concluderà il 27 maggio.

Via dei Conciatori: per effettuare la sostituzione di chiusini fognari da lunedì 23 maggio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via di Macci-via delle Conce. Senso unico in via dei Macci da via di San Giuseppe a via dei Conciatori verso quest’ultima. Termine previsto 1° giugno.

Via Locatelli: inizieranno lunedì 23 maggio i lavori per un nuovo alla rete fognaria. Fino al 27 maggio la strada sarà chiusa tra piazza Tanucci e via Slapater.

Via Stuparich: anche in questo caso si tratta di un allaccio ma alla rete del gas. Da lunedì 23 a venerdì 28 maggio sarà in vigore un divieto di transito da via Martucci a via Padre Boffito.

Piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica: dal 23 al 27 maggio sarà interdetta parte del parcheggio del piazzale mentre viale dell'Aeronautica sarà interrotto all’altezza del cantiere

Viale Amendola: il 23 maggio sarà effettuato un trasloco con scala aerea, dalle 7 alle 19. Il tratto interessato sarà il controviale tra i civici 24 e 26. Sarà istituito il divieto di transito, anche ai pedoni.

Via Toscanella-Sdrucciolo dei Pitti: per la riparazione di una tubazione in facciata da lunedì 23 maggio nella la direttrice Sdrucciolo dei Pitti-via Toscanella (tra via dello Sprone e già dei Velluti) sarà in vigore il senso di marcia verso via dei Velluti. Via Toscanella tra via dello Sprone e via dei Velluti sarà chiuso. Termine previsto 27 maggio.

Via dei Cerchi: per la manutenzione di un’antenna telefonica da lunedì 23 a mercoledì 25 maggio la piazza sarà chiusa (orario 7-18).

Via di San Niccolò: lunedì 23 maggio è in programma un trasloco. Dalle 11 alle 15 la strada sarà chiusa da via dell’Olio a piazza dei Mozzi.

Via Gianni: da lunedì 23 maggio in orario notturno la strada sarà interessata da ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi. Fino a sabato 28 maggio in 21 alle 7 sarà istituito un divieto di transito tra piazza Leopoldo e piazza Vieusseux.

Via delle Terme: per un trasloco martedì 24 maggio dalle 20 alle 24 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da piazza Santa Trinita e Por Santa Maria. Chiusure anche per le strade laterali.

Via degli Strozzi-piazza Repubblica: per lavori di manutenzione di una facciata dal 24 maggio al 24 giugno via degli Strozzi sarà interrotta dall’intersezione tra via dei Vecchietti a piazza della Repubblica (in pratica sotto l’arco), con relativi divieti di sosta e restringimenti di carreggiata lungo la piazza nell’area carrabile vicina al cantiere.

Via dei Servi: inizieranno mercoledì 25 maggio i lavori per la posa di un cavo in fibra ottica. Fino a 31 maggio previsto la chiusura del tratto da via dei Pucci a via del Castellaccio. In via dei Servi sarà istituito un senso unico da via degli Alfani a via dei Castellaccio in direzione di via Bufalini.

Via Piana: per effettuare la sostituzione di chiusini idrici da mercoledì 25 maggio sarà in vigore un divieto di transito da piazza di Bellosguardo a via Santa Maria a Marignolle. Termine previsto 27 maggio.

Viale della Toscana: da giovedì 26 maggio per un nuovo allaccio alla rete idrica sarà istituito un senso unico dalla rotatoria verso via Virgilio. L’intervento si concluderà il 31 maggio.

Via di Santa Marta: giovedì 26 maggio è in programma la manutenzione della gronda sul tetto. Dalle 9 alle 19 la strada sarà chiusa da via della Pietra a via Rossi.

Lungarno Acciauoli-lungarno Diaz-lungarno alle Grazie: saranno effettuate in orario notturno alcune ispezioni alla rete fognaria. Le operazioni sono programmate nelle notti del 24 e 25 maggio con la chiusura da mezzanotte alle 6 di lungarno Acciauoli (anche piazzetta dei Del Bene e la viabilità laterale) e lungarno alle Grazie (da via dei Benci a piazza dei Cavalleggeri con senso unico nella piazza dal lungarno verso Corso Tintori) mentre su lungarno Diaz sarà chiusa soltanto la corsia da via dei Benci a piazza Mentana con senso unico verso a Ponte alle Grazie. In via dei Benci sarà revocata la corsia preferenziale.

Via dei Pucci-via dei Servi: dal 25 al 31 maggio, per la posa di cavi in fibra ottica, ci saranno vari provvedimenti di mobilità. La strada sarà interrotta in via dei Servi nel tratto Pucci-del Castellaccio mentre sarà istituito il senso unico nel tratto da via degli Alfani a via del Castellaccio. In via dei Pucci, nel tratto dal civico 4 all’incrocio con via dei Servi, ci sarà invece un restringimento di carreggiata.

Via del Corso: dal 26 al 27 maggio sarà istituito un cantiere con piattaforma aerea. La strada sarà interrotta da via dello Studio a via dei Cerchi con divieto di transito e sarà istituito il senso unico in direzione via dei Cerchi.

Via San Zanobi-piazza Indipendenza: per un trasloco il 26 maggio, dalle 9 alle 17, la strada sarà interrotta in via San Zanobi dall’intersezione tra via XXVII Aprile a via Guelfa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa