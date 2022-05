Malore fatale in spiaggia sull'Elba questa mattina. Alle 11.30 un uomo di 74 anni ha accusato un malore in spiaggia a Rio, comune dell'Elba. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e data la gravità della situazione è stato mandato pure l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: i medici hanno accertato il decesso.