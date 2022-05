Negozi di dolciumi nel mirino dei ladri: a Firenze doppia rapina, ma una fallisce

Negozi di dolciumi nel mirino a Firenze. Ieri sera, nel centro di Firenze, due esercizi della stessa catena sono stati vittime dei ladri, anche se fortunatamente nel secondo caso la rapina non è andata a buon fine. Il primo raid è avvenuto verso le 22 in via Calzaioli: un uomo è entrato nel negozio, ha bloccato la commessa e si è impossessato dell'incasso, per poi darsi alla fuga. Poco dopo e poca distanza dal primo colpo, in via Calimala, sempre un uomo – ma la cui descrizione non corrisponderebbe a quella del primo rapinatore, almeno dagli abiti – avrebbe cercato di mettere a segno un colpo con modalità simili, non riuscendo nel suo intento.