Nelle piazze di Greve e Tavarnelle in scena agricoltura biologica e gastronomica locale

Chianti da vivere all'aperto e in piazza. E’ tempo di feste agricole. Volando di collina in collina si arriva a Greve in Chianti, nella bella piazza Matteotti, per vivere domani dalle ore 9 alle ore 19 l’iniziativa promossa dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con Il Pagliaio e il Biodistretto del Chianti “Dalle api al miele”.

Un’edizione speciale del mercato contadino e artigiano Il Pagliaio con la partecipazione degli apicoltori del territorio. Il mercato è incorniciato da un mosaico di eventi che alterna giochi interattivi per bambini, truccabimbi e degustazioni di prodotti degli agricoltori del Chianti, accompagnate da merende per i più piccoli a cura del Biodistretto del Chianti. L'iniziativa si conclude con uno spettacolo circense a cura della Scuola di circo Passe-passe, previsto alle ore 16:30.

Una domenica speciale che fa rinascere la voglia di incontrarsi, socializzare, promuovere e valorizzare le risorse economiche locali, è la proposta del Comune di Barberino Tavarnelle dove va in scena “Agritavarnelle”. Il meglio della tradizione agricola e gastronomica del territorio in esposizione in piazza Matteotti con la mostra mercato di prodotti agricoli e biologici. Ad arricchire l’evento, in programma domani dalle ore 10 alle ore 20, il mercatino di prodotti di hobbistica, libero ingegno e artigianato lungo via Roma, l’area fattoria con giochi e laboratori per bambini in piazza Cresti e le dimostrazioni culinarie cui prenderanno parte chef di area senese e alcuni operatori economici del territorio come Civico 202, Godipopolo, Macelleria Consortini e Cantina dei Tartufi.

Alle ore 15.30 è previsto un laboratorio di aquiloni. Piazza Matteotti si animerà inoltre con il raduno di auto d'epoca, i laboratori e gli angoli del contadino e degli antichi mestieri con l’esposizione di vecchi attrezzi agricoli. L’iniziativa, organizzata da Colleventi, è ad ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino