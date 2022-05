Presa a schiaffi e derubata di due cellulari a Firenze

Schiaffeggiata e derubata di due cellulari che aveva in borsa. Erano quasi le 6 di questa mattina quando i carabinieri sono stati chiamati a intervenire in Borgo Pinti a Firenze su richiesta della vittima di rapina, una ragazza 23enne. Poche ore prima era in compagnia di alcuni amici in un locale notturno di via Pandolfini quando un tizio che non conosceva l'ha schiaffeggiata e le ha rubato i cellulari dalla borsa, scappando a piedi. Le indagini sono a carico dei militari della stazione Firenze Uffizi.