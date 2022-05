Turista cade da una spalletta e precipita in Arno: grave una 24enne a Pisa

La scorsa notte, intorno alle 3, una turista 24enne della Repubblica Ceca è caduta da una spalletta lungo l'Arno nel centro storico pisano. La ragazza è precipitata per almeno 7 metri e ha riportato un forte trauma cranico e diverse fratture; sarebbe in gravi condizioni, quindi, ma non in pericolo di vita.

Ancora poco chiare le dinamiche: secondo le prime ricostruzioni la 24enne era in compagnia del fidanzato che però non ha saputo spiegare ai soccorritori le cause della caduta.