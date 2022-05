Comitato ordine e sicurezza pubblica di Firenze: focus su Cascine, moto GP e concerti

Numerosi i temi affrontati dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunito oggi dal Prefetto Valerio Valenti.

Con il Sindaco Nardella, l'assessore Albanese del comune di Firenze oltre i vertici delle Forze dell'Ordine e della Polizia locale è stato affrontato innanzitutto il tema della sicurezza al Parco delle Cascine condividendo l’opportunità di ricalibrare l'attività delle Forze di polizia e della Polizia municipale con una rimodulazione degli attuali dispositivi di vigilanza mediante controlli interforze diffusi e dinamici che dovranno interessare i punti delle Cascine che presentano particolari criticità quali, ad esempio, le fermate della tramvia.

Il Prefetto, già nei giorni scorsi, aveva disposto una intensificazione dei servizi che solo nella giornata di ieri, ad esempio, ha già portato all’arresto di due uomini per spaccio e sequestro di sostanze stupefacenti e il rinvenimento tra la vegetazione del Parco di un deposito degli spacciatori.

Al fine di fornire una risposta più efficace, sarà garantito un controllo costante, secondo lo schema già utilizzato nella zona stazione dove è dedicata una pattuglia in auto lungo l'asse tra piazza Indipendenza e via Palazzuolo.

“Nelle prossime ore - ha dichiarato il Prefetto Valenti - organizzeremo alle Cascine, per tutto il mese di giugno, sistematici e periodici “servizi ad alto impatto” che vedranno coinvolte le Forze di polizia con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, del reparto Sio dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e che si avvarranno anche dell’ utilizzo di elicotteri e della disponibilità dei gruppi speciali delle unità cinofile e ippomontate”.

“Vogliamo esercitare – ha concluso il Prefetto - una pressione continua sulle aree più sensibili al fenomeno dello spaccio pur consapevoli che il rapporto tra domanda e offerta è fortemente condizionata dalla prima e che solo attraverso iniziative di riqualificazione urbana, di miglioramento dei servizi e delle opportunità di vivibilità degli spazi, si può incidere più efficacemente di quanto possa essere fatto con l’attività di prevenzione e repressione delle Forze di polizia che, ribadisco, sarà sempre più incisiva”.

“A distanza di pochissimi giorni – ha dichiarato il Sindaco – con il Cosp abbiamo dato una risposta tempestiva organizzando un’azione strutturata di prevenzione e di controllo con tutte le Forze dell’ordine, inclusa la Polizia municipale. Mi auguro davvero che si possa replicare anche alle Cascine lo stesso successo che abbiamo ottenuto alla Stazione nelle ultime settimane dopo i fatti della primavera. Sono soddisfatto delle misure che si è deciso di adottare, ora vediamo quali saranno i risultati”.

Al centro dell'incontro anche il moto GP, in programma dal 26 al 29 maggio 2022, con la partecipazione del Sindaco Ignesti e il Comandante dei Vigili del Fuoco e che, secondo le vendite stimate ad oggi, vedrà la partecipazione di poco più di 20/30 mila persone.

Un numero considerevole che ha richiesto la valutazione di diversi aspetti connessi al corretto svolgimento della manifestazione e l’adozione di misure volte a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale limitazione rappresenta, infatti, un valido strumento di prevenzione necessario ad evitare il verificarsi di comportamenti antisociali, capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico; all’interno del circuito esiste poi una potenziale situazione di rischio per la sicurezza pubblica connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro.

Per queste ragioni il Prefetto di Firenze emetterà, in giornata, un'ordinanza che vieta dalle ore 9.00 di giovedì 26 maggio alle ore 17,30 di domenica 29 maggio, l’introduzione e la vendita per asporto all’interno del circuito del Mugello di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti ed artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere. Ed ancora dalle 18.00 di venerdì 27 maggio alle ore 3.00 di domenica 29 maggio è fatto divieto nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%.

Forze dell’Ordine e Polizie municipali dei comuni interessati saranno incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Discusse in Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica anche le misure di sicurezza per i concerti di Gianna Nannini previsto per il 28 maggio presso lo Stadio Artemio Franchi alla presenza di circa 10.500 spettatori e di Vasco Rossi che si terrà il 3 giugno presso l’Ippodromo del Visarno con oltre 62.000 presenze.