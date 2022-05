Cross, Giani: "Orgoglioso per l'aiuto agli ucraini"

Altri due voli organizzati dalla Cross di Pistoia, la Centrale operativa remota delle operazioni di soccorso sanitario, atterrano oggi, martedì 24 maggio, in Italia con altri quattro pazienti che saranno ricoverati in altrettanti ospedali della Liguria, dell’Emilia Romagna, della Toscana e dell’Umbria. In particolare la paziente che verrà presa in carico in Toscana è una bambina di quattro anni. La piccola sarà dapprima ricoverata all’ospedale della Versilia e successivamente affidata a uno specifico percorso di riabilitazione sempre nell’ambito dell’Usl Toscana Nordovest.

“Prosegue senza sosta l’attività della Cross, la struttura che da Pistoia opera per conto del dipartimento nazionale della Protezione civile con l’obiettivo di coordinare i soccorsi sanitari in occasione di grandi emergenze”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che aggiunge: “Sono molto orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto dalla Cross. La Toscana, tramite questa organizzazione, continua il suo impegno per le popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra aperta dalla Russia”.

Anche Piero Paolini, direttore della Cross, nell’occasione esprime “grande soddisfazione per l’aiuto concreto dato a questi pazienti e più in generale alle popolazioni ucraine”.

Con questi due voli, in arrivo a Milano e Bologna, viene raggiunto il numero di 211 pazienti ucraini arrivati in Italia attraverso la Cross, un’eccellenza in quanto a organizzazione, competenza e professionalità sanitaria.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa