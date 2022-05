Dischi, fumetti, vintage: al via la prima mostra mercato al Teatro Aurora

L’associazione culturale Fumetti e Dintorni, che già organizza una manifestazione annuale al Palazzetto dello sport di Scandicci, con la collaborazione del Teatro Aurora e il patrocinio del comune di Scandicci sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 al Teatro Aurora (via San Bartolo in Tuto, 1) organizza la prima mostra mercato del disco, fumetto abbigliamento e oggettistica vintage. “Si potranno fare ottimi affari e trovare il disco dell’autore preferito, ma anche gruppi di ogni genere, così come i fumetti con numeri introvabili di Diabolik, Zagor, Dylandog, Julia, Martin Mistere e tanto altro – spiegano gli organizzatori - Inoltre si potranno trovare Manga figurine Dvd giochi e giocattoli. La festa sarà coronata da musica dal vivo con il duo Vox&Bass e le Some Folks”, che suoneranno il sabato dalle 17 -19, e i Mind the gap che suoneranno la domenica pomeriggio dalle 17 alle 19. “Si potrà pranzare e cenare al fresco del giardino dell’Aurora con piatti realizzati dalla cucina interna alla struttura”. Orario continuato 9,30-21, ingresso libero. Info: www.fumettiedintorni.it , 3484410579.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa