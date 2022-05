Donare il sangue di domenica, centro trasfusionale aperto domenica 5 a Cisanello

Si ricorda che, come ogni prima domenica del mese, anche il 5 giugno ci sarà l'apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello – per chi fosse impossibilitato a donare il sangue nei giorni feriali - per consentire al maggior numero possibile di persone di dare il proprio contributo per tutti coloro che devono sottoporsi a trasfusioni o a interventi chirurgici. La Toscana è in emergenza e donare è un atto di profondo senso civico.

L’Aoup, con l’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alle associazioni dei donatori, confida in un’ampia adesione e ringrazia fin da ora tutti coloro che programmeranno la donazione prima di partire per le imminenti ferie estive, periodo fisiologico di mancanza di sangue in cui invece sale il fabbisogno in ospedale per l’aumento dei traumi legati al periodo di vacanza.

Per donare è necessario prenotare tramite la propria associazione oppure, per i non iscritti, telefonando al n° 050-993741.

Fonte: Aoup