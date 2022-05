Ritrovata donna morta sull'argine dell'Arno

Un tragico ritrovamento sull'argine dell'Arno nel lato di Spicchio-Sovigliana al Lungarno Battisti. Una donna di cui non sono note le generalità è stata ritrovata deceduta sull'argine. Sul posto la polizia del commissariato di Empoli, un'ambulanza della Misericordia di Empoli e la scientifica per analizzare le tracce ritrovate sull'erba. Il fatto è accaduto attorno alle 16 e da quel momento una piccola folla si è affacciata per cercare di capire quanto accaduto. Lo spazio è stato transennato. Non sono note con certezza le cause della morte ma nei pressi del corpo è stata trovata una siringa, cosa che fa ipotizzare la morte per overdose. Sarà l'autopsia a definire le cause del decesso. In più si pensa che il decesso risalga non a oggi ma forse a ieri o ad altri giorni precedenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO