Doveva scontare 5 mesi in carcere, arrestato alla stazione di Firenze

Nel tardo pomeriggio di ieri 23 maggio, gli agenti della Polfer di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato un cittadino straniero di origine marocchina di 39 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Lo straniero, fermato per un controllo, è risultato destinatario di un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dal Tribunale di Verona il 27 aprile scorso, a seguito della sentenza definitiva del 16 ottobre 2018, poiché rientrato in Italia a seguito di espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo, dovendo scontare una pena di 5 mesi e 8 giorni di reclusione, è stato accompagnato presso il carcere cittadino.