Festa rumorosa nel B&B abusivo a Firenze: multa di 2mila euro

Un B&B abusivo. È quanto ha scoperto la Polizia Municipale durante i controlli del fine settimana. La pattuglia è stata chiamata per l’eccessivo rumore proveniente da una festa in zona via Bolognese. Arrivati sul posto gli agenti si sono accorti che l'azienda agricola dove si teneva la festa privata in realtà era gestita come B&B, con tanto di pubblicità su internet, ma senza le necessarie autorizzazioni. Per questo hanno staccato un verbale da 2.000 euro ai sensi della legge regionale sulle strutture ricettive.

Le pattuglie hanno effettuato anche accertamenti in centro per verificare il rispetto del regolamento dei Dehors. Quattro le occupazioni sanzionate per occupazione abusiva del suolo pubblico (verbale da 173 euro) mentre un’attività è stata multata per la diffusione di musica all’aperto dopo le 1 senza autorizzazione (sanzione da 1.000 euro). Tra l’altro il gestore aveva allestito nel dehors un impianto acustico per la filodiffusione, anche se parzialmente nascosto dalle luci, in contrasto le prescrizioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa